В Тугулыме бывшего директора лесничества будут судить за злоупотребление должностными полномочиями

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В Тугулыме перед судом предстанет бывший директор местного лесничества. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что в период с октября 2019 по март 2020 года обвиняемый дал местному предпринимателю согласие на проведение незаконной вырубки лесных насаждений в делянке лесничества. Этот участок отведен населению для заготовки древесины для собственных нужд. Вдобавок директор обещал ему свое покровительство в незаконной деятельности. Дело в отношении предпринимателя рассматривается отдельно.
«Обвиняемый, в свою очередь, не предпринял действий по пресечению указанной незаконной рубки, документированию нарушений и направлению соответствующих материалов в правоохранительные органы, а также дал указание сотрудникам Тугулымского лесничества, находящимся от него в служебной зависимости, не препятствовать незаконным действиям предпринимателя», — говорится в сообщении.
Всего было вырублено 567 пихт, 441 сосна, 556 елей. Ущерб лесному фонду РФ составил более 34,3 млн руб.
Кроме того, чтобы предать незаконной вырубке правомерный вид, бывший директор проводил фиктивные административные процедуры по купле-продаже лесных насаждений для собственных нужд с жителями Тугулымского района.
Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Талицком районном суде.
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