Экс-директора «Теплосети» в Туринске будут судить за мошенничество на 3,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. В Туринске (Свердловская область) перед судом предстанет экс-руководитель муниципального предприятия МУП ЖКХ «Теплосеть». Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

В пресс-службе облсуда уточнили, что мужчина обвиняется по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2019 по 2023 год предприятие перечислило более 3,4 млн руб. индивидуальному предпринимателю за вывоз мусора на полигон ТБО. Однако эти услуги фактически не оказывались, а работу выполняла другая компания, уже получившая оплату. Таким образом, «Теплосеть» дважды заплатила за одни и те же работы.

«Бывший директор лично давал указания подчиненным подготовить фиктивные документы и выдать деньги, которые он передавал предпринимателю. Его подпись стояла в расходных ордерах и путевых листах за невыполненные работы. Ущерб предприятию составил свыше 3,4 млн руб. Перед судом обвиняемый полностью его возместил», — рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело уже направлено в Туринский районный суд для рассмотрения по существу.