21 ноября 202514:38

Экс-директора «Теплосети» в Туринске будут судить за мошенничество на 3,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. В Туринске (Свердловская область) перед судом предстанет экс-руководитель муниципального предприятия МУП ЖКХ «Теплосеть». Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

В пресс-службе облсуда уточнили, что мужчина обвиняется по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2019 по 2023 год предприятие перечислило более 3,4 млн руб. индивидуальному предпринимателю за вывоз мусора на полигон ТБО. Однако эти услуги фактически не оказывались, а работу выполняла другая компания, уже получившая оплату. Таким образом, «Теплосеть» дважды заплатила за одни и те же работы.

«Бывший директор лично давал указания подчиненным подготовить фиктивные документы и выдать деньги, которые он передавал предпринимателю. Его подпись стояла в расходных ордерах и путевых листах за невыполненные работы. Ущерб предприятию составил свыше 3,4 млн руб. Перед судом обвиняемый полностью его возместил», — рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело уже направлено в Туринский районный суд для рассмотрения по существу.

25 января 201815:07

В Талице перед судом предстанет директор УК «Теплосеть» по обвинению в мошенничестве

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Талицком районе перед судом предстанет директор ООО «Управляющая компания «Теплосеть», обвиняемый по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, с 2012 по 2015 год обвиняемый возглавлял две организации со схожими названиями — ООО «Теплосеть» и ООО «УК «Теплосеть». Согласно материалам обвинения, глава этих компаний сделал фиктивные документы о размерах своей заработной платы и заработной платы своей супруги. Женщина числилась сотрудником ООО
25 сентября 202515:07

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
20 августа 201415:07

ГУП СО «Облкоммунэнерго»: в Артемовском местный житель грозится снова отрезать участок теплосети

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2014. В адрес администрации Артемовского городского округа, руководителей комитета по управлению муниципальным имуществом, территориального подразделения ГУП СО «Облкоммунэнерго», ОАО «Водоканал», городской прокуратуры и ОМВД России по Артемовскому району горожанин направил письмо, в котором уведомил о своем намерении демонтировать тепловую сеть, которая, по словам мужчины, создает угрозу жизни и здоровью его и его семье. Как сообщает пресс-служба ГУП СО «Облкоммунэнерго», накануне прошлого отопительного сезона в Артемовском житель частного дома с улицы Тельмана,
18 июня 201415:07

В Каменске-Уральском МУП «Теплосети» оштрафовано за сброс сточных вод в реку Исеть

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2014. Каменск-Уральский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявил нарушения требований при обращении с отходами в МУП «Теплосети» (Каменский район, с. Покровское, ул. Специалистов, 9). Объектом проверки специалистов управления стала канализационно-насосная станция п. Мартюш. В ходе надзорного мероприятия установлено, что МУП «Теплосети» допустило сброс сточных вод, не соответствующих гигиеническим требованиям, в водоем второй категории — реку Исеть, являющуюся источником горячего водоснабжения для населения города Каменск-Уральского.
29 апреля 202115:07

Экс-глава Тугулыма предстанет перед судом по обвинению в получении взятки на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Прокуратура Тугулыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Сергея Селиванова. Экс-руководитель администрации муниципалитета обвиняется в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, С. Селиванов, занимая должность главы городского округа, с 2016 года ежемесячно получал взятки на сумму 50 тыс. руб. и иное имущество от директора МКУ «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа»