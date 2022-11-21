Специалисты «Россети Урал» обеспечили энергоинфраструктурой жилой комплекс в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Компания «Россети Урал» создала инфраструктуру для энергоснабжения четырех 25-этажных домов ЖК Veer Park в микрорайоне Эльмаш. Всего к 2028 году здесь будет построено девять многоэтажек, сообщает департамент по связям с общественностью «Россети Урал».



Для подключения к сетям первых четырех многоэтажек энергетики построили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию и кабельную линию электропередачи 10 кВ.



Отметим, что Группа «Россети» содействует реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на всей территории присутствия. Так, в 2021 году для подключения новостроек компания ввела в эксплуатацию 13,7 МВА трансформаторной мощности и 26,4 км линий электропередачи.