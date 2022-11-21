На ЕВРАЗ КГОК для повышения эффективности горных работ ввели в эксплуатацию новый экскаватор ЭКГ-12К

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. На главном карьере ЕВРАЗ КГОК начал применяться экскаватор с объемом ковша 12 кубометров производства ИЗ-КАРТЭКС (Санкт-Петербург, входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС). На данный момент это вторая машина подобного типа на комбинате. Первая начала функционировать в сентябре 2022 года в Северном карьере. Стоимость техники составила более 600 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» металлургического предприятия.



ЭКГ-12К изготовлен из высокопрочных марок стали, что позволяет выдерживать большие динамические нагрузки. В нем установлена комфортная кабина, улучшена обзорность рабочей зоны. Также имеется виброизолированное кресло, система отопления, охлаждения и очищения воздуха от пыли и газов, подогрев стекол. На предприятии в технику дополнительно встроили программный комплекс «Геология». Суть его заключается в том, что на мониторах отображается детальная структура породы в забое. Пласты руды отмечаются красным цветом, вскрыша — желтым. Информационно-диагностическая система извещает машиниста о технических параметрах работы.







«Поступившая техника хорошо зарекомендовала себя в экскавации твердой руды в забоях карьеров нашего комбината. В связке с самосвалами грузоподъемностью 240 тонн новые экскаваторы высокоэффективны, обеспечивают выполнение производственных показателей», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.







Обновление техники позволит ЕВРАЗ КГОК сохранить и увеличить эффективность от проведения горных работ. В то же время на протяжении смены гарантируются комфортные условия для сотрудников.



«Мы рады, что сотрудничество с нашим стратегическим партнером — компанией ЕВРАЗ — является взаимовыгодным и продолжается по многим направлениям. До конца года ИЗ-КАРТЭКС поставит на ЕВРАЗ КГОК еще один экскаватор увеличенной единичной мощности — ЭКГ-15М, а Уралмашзавод в скором времени завершит изготовление для предприятия высокопроизводительных шаровых мельниц. Три аналогичных агрегата уже успешно эксплуатируются на предприятии», — добавил заместитель генерального директора по стратегии и развитию УЗТМ-КАРТЭКС Евгений Раков.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа