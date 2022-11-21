В Свердловской области выявлено 266 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 ноября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 551 тыс. 532 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 874. За сутки из больниц выписано 169 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 536 тыс. 336 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 4 тыс. 662 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 540 тыс. 891 человек. За сутки зафиксировано 55 летальных случаев (всего 391 тыс. 509), выздоровели 4 тыс. 164 человека (всего 20 млн 948 тыс. 088).