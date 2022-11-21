УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
21.11.2022

В Свердловской области выявлено 266 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 21 ноября 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 551 тыс. 532 человека.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 874. За сутки из больниц выписано 169 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 536 тыс. 336 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 4 тыс. 662 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 540 тыс. 891 человек. За сутки зафиксировано 55 летальных случаев (всего 391 тыс. 509), выздоровели 4 тыс. 164 человека (всего 20 млн 948 тыс. 088).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.10.2022 На Среднем Урале выявлено 879 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 879 новых случаев заражения ...

07.06.2022 В Свердловской области выявлено 109 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 109 новых случаев заражения ...

06.06.2022 В Свердловской области выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заражения ...

25.05.2022 В Свердловской области выявлено 157 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 157 новых случаев заражения ...

17.05.2022 В Свердловской области выявлено 155 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 155 новых случаев заражения ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (624)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18