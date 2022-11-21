Жильцам многоквартирных домов в России разрешат делать перерасчет платы за вывоз ТКО

УрБК, Москва, 21.11.2022. Жителям многоквартирных домов с 1 марта 2023 года дадут возможность для перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Это смогут сделать те, кто по какими-то причинам временно не пользуется данной услугой. Например, уехал в отпуск или командировку, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
Перерасчет будет доступен как в домах, где тарифы считаются по числу прописанных, так и там, где для расчета учитывается площадь жилых помещений. Для перерасчета потребуется подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие, — туристические путевки или авиабилеты. Услуга доступна при отсутствии более пяти календарных дней.
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. МУП Артемовского городского округа «УК «Наш Дом» обязали произвести перерасчет платы за ...20.05.2019 В Екатеринбурге прокуратура обязала УК «РЭМП-Эльмаш» вернуть жильцам деньги за вывоз мусора
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. По требованию прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга управляющая компания ...20.10.2015 «Энергосбыт плюс» незаконно начислило жителям Ирбита 15 млн рублей за электроэнергию
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2015. В Ирбите прокуратура добилась перерасчета платы за электроэнергию жителям более 700 ...22.09.2011 Суд обязал ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» провести перерасчет коммунальной платы за пустующую квартиру
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2011. Специалисты консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и ...21.04.2011 ООО «Управляющая компания ЖКХ «Авангард» уличено в незаконном взимании платы за вывоз жидких бытовых отходов многоквартирных жилых домах
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2011. ООО «Управляющая компания ЖКХ «Авангард» по решению сысертского районного суд ...