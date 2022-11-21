Жильцам многоквартирных домов в России разрешат делать перерасчет платы за вывоз ТКО

УрБК, Москва, 21.11.2022. Жителям многоквартирных домов с 1 марта 2023 года дадут возможность для перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Это смогут сделать те, кто по какими-то причинам временно не пользуется данной услугой. Например, уехал в отпуск или командировку, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



Перерасчет будет доступен как в домах, где тарифы считаются по числу прописанных, так и там, где для расчета учитывается площадь жилых помещений. Для перерасчета потребуется подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие, — туристические путевки или авиабилеты. Услуга доступна при отсутствии более пяти календарных дней.