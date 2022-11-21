«Россети Урал» — «Екатеринбург» с начала 2022 года пресекли деятельность шести майнинговых ферм

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В ноябре сотрудники «Россети Урал» — «Екатеринбург» обнаружили рост потерь на участке сети и осмотрели воздушную линию электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ, чтобы найти источник незаконных подключений. В ходе планового выездного рейда энергетики выявили неучтенное энергопотребление.



Как сообщает пресс-служба компании, в гараже, который располагался рядом с частным домом, специалисты вычислили активное оборудование для майнинга криптовалюты. Так как территория частного жилого дома подключена к электрической сети от опоры ВЛ, то для замера фактически потребляемой мощности была задействована бригада с автовышкой.



В ходе замера нагрузки выяснилось, что при разрешенной мощности по договору энергоснабжения в 20 кВт абонент потребляет 30,6 кВт, в то время как оплачивает потребляемую электроэнергию по нормативу, что фактически меньше потребляемого объема.



Для фиксации данного инцидента организовали дополнительный выезд специалистов с тепловизионным оборудованием, благодаря чему определили большие теплопотери и наличие аномально высокой температуры внутри гаража. Также в ходе проверки установили владельца жилого дома. Впоследствии был составлен акт безучетного потребления. Сотрудники «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили расчет неучтенного потребления, который составил 45 тыс. кВтч, что соответствует 190 тыс. руб.



Потребитель признал факт работы майнингового оборудования. В установленном порядке акт неучтенного потребления направили гарантирующему поставщику для дополнительного предъявления абоненту объема незаконного потребления электричества.



С начала 2022 года усилиями сотрудников «Россети Урал» — «Екатеринбург» пресечена деятельность шести майнинговых ферм, работающих с нарушениями учета электроэнергии.