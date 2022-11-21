УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил премии Василия Татищева и Вильгельма де Геннина. Церемония награждения прошла 18 ноября — в исторический день основания города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава Екатеринбурга подчеркнул, что труд выдающихся горожан способствует укреплению статуса уральской столицы в качестве крупнейшего научного, промышленного и финансового центра.
«Отмеченные премией проекты являются частью городского пространства, и самое важное — они улучшают качество жизни горожан и способствуют дальнейшему развитию Екатеринбурга», — сказал Алексей Орлов.
Среди лауреатов — работники городских предприятий, а также представители науки, культуры и архитектуры. Награды присуждались в четырех номинациях: «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства», «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины», «За заслуги в области образования, культуры и искусства», а также «За заслуги в области архитектуры и строительства».
Напомним, что памятная медаль и премия имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина была учреждена в 1998 году. Она стала символом общественного признания профессионального вклада в развитие уральской столицы.
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