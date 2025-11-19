В Екатеринбурге объявлены лауреаты премии Татищева и де Генина

УрБК. Екатеринбург, 19.11.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил медали и поздравил лауреатов премии Василия Татищева и Вильгельма де Геннина. Об этом сообщает департамент информполитики города.

В этом году награду получили 27 екатеринбуржцев в шести номинациях.

«Все ваши достижения в полной мере отвечают задачам, которые сегодня стоят перед нашей страной, областью и конкретно перед нашим муниципальным образованием. Ваши разработки востребованы, они станут неотъемлемой частью городского пространства и послужат на благо всех жителей уральской столицы. За вашими плечами коллективы людей, которые работали вместе с вами, решая поставленные задачи. Конечно, представленные вами проекты – это общая заслуга, но вы – лидеры, настоящий пример для будущего Екатеринбурга — талантливых молодых людей, которые только начинают свой трудовой путь, стремясь к знаниям и новым вершинам», – сказал А. Орлов.

Так, в частности, за вклад в сфере архитектуры и строительства премией отмечены создатели ледовой арены УГМК на набережной Исети, за вклад в экономику и городское хозяйство (за внедрение новых турникетов и системы биометрии в метро) отмечены директор метрополитена Андрей Панаиотиди, гендиректор «И-Сети» (оператор «Е-карты») Наталья Тарарычкина и топ-менеджеры Сбербанка, в научно-технической номинации — группа сотрудников «Уралтрансмаша» за разработку трамвайного вагона «Достоевский», в медицинской номинации — врачи детской больницы №9 за спасение пациентов с черепно-мозговыми и сочетанными травмами. В области образования — начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев, директор школы №300 Сергей Сомов, его заместитель Денис Бондаренко и поставщик питания Андрей Гончаров, а в области культуры и искусства — джазмен Игорь Бутман, гендиректор застройщика «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов и директор школы искусств №6 Евгения Серебренникова.

Напомним, премию имени Василия Татищева и Вильгельма де Геннина за вклад в социально-экономическое развитие вручают в Екатеринбурге с 1998 года.