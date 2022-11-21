В Магнитогорске с 2017 по 2021 год на 8,7 тыс. тонн снизились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

УрБК, Магнитогорск, 21.11.2022. В Государственной думе прошли парламентские слушания на тему «Об эффективности реализации федерального проекта «Чистый воздух». Со стороны Магнитогорского металлургического комбината (ММК) выступил и. о. директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Черяпкин, сообщает пресс-служба предприятия.
На мероприятии также выступил замгубернатора Челябинской области Александр Козлов. Он рассказал, что по проекту «Чистый воздух» заключены четырехсторонние соглашения между 16 крупнейшими промпредприятиями, Минприроды, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Самый большой эффект на снижение объемов выбросов удалось оказать ММК, где реализован крупнейший проект по строительству аглофабрики № 5. Также на Магнитке заработали 15 газоочистных установок с последующим выводом из работы аглофабрики № 4, построены системы пылеподавления, аспирационная система доменных печей № 1 и 2, выполнена реконструкция газоочистных установок сталеплавильного передела.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин отметил вклад ММК в реализацию «Чистого воздуха» и его успехи в рамках проекта. В Магнитогорске объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 8,7 тыс. т за период с 2017 по 2021 год. В первую очередь этого удалось добиться за счет обновления производства Магнитки и парка общественного транспорта, в том числе более экологичного.
В рамках стратегии развития компании ММК ставит своей задачей кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха и получение Магнитогорском к 2025 году статуса «Чистый город», который подразумевает снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы до уровня ниже пяти единиц.
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