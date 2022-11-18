В Екатеринбурге осужден похитивший 900 тыс. рублей лжеадвокат

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю Александру Семенову, притворявшемуся адвокатом и похитившему у клиента 900 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, мужчина был лишен адвокатского статуса в 2010 году. Однако он разместил в интернете объявление об оказании юридических услуг в качестве адвоката.
В октябре 2020 года осужденный встретился с клиентом, чей сын ранее был приговорен к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере. А. Семенов пообещал прекратить уголовное дело за 900 тыс. руб.
На деле он не собирался и не мог исполнить обещанное. Поэтому лжеадвокат присвоил деньги.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Вдобавок суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании материального ущерба на сумму 900 тыс. руб. и морального — на 100 тыс. руб.
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