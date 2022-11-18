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18.11.2022

В Екатеринбурге снесли первый дом на площадке КРТ

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. В Екатеринбурге прошел первый снос здания в рамках программы «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Речь идет о доме на ул. Баумана, 37, сообщает пресс-служба администрации города.

«Здание было расселено муниципалитетом еще в 2021 году. Оно находилось в аварийном состоянии после пожара, и мы рады, что застройщик, выкупивший право на развитие территории, освободил ее так скоро. Напомню, что у аварийных домов в рамках КРТ есть приоритет по времени сноса», — объяснил замначальника департамента архитектуры Григорий Сурганов.

Участвующие в программе горожане вместо жилья в ветхих зданиях получат квартиры той же или большей площади в новом доме. В качестве альтернативы можно будет получить денежную компенсацию по рыночной стоимости. Муниципалитет является гарантом исполнения всех контрактных обязанностей застройщиком.

На площадке, где началась работа, есть еще ряд объектов: 11 двухэтажных домов и одно нежилое строение. Подрядная организация ведет разработку проекта планировки территории. В него входят два жилых дома общей площадью 46 тыс. кв. м., воркаут-зоны и встроенный детский сад на 100 мест.

Уточним, что КРТ — это совокупность проектов, нацеленных на актуализацию жилищного фонда, помощь горожанам путем их добровольного переселения из аварийных и ветхих зданий в новостройки, а также расширение социальной и инженерной инфраструктуры.

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