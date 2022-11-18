В Свердловской области выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 ноября 2022 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 550 тыс. 722 человека.
Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 872. За сутки из больниц выписано 437 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 535 тыс. 534 человека.
В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 546 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 525 тыс. 567 человек. За сутки зафиксировано 60 летальных случаев (всего 391 тыс. 333), выздоровели 6 тыс. 888 человек (всего 20 млн 932 тыс. 860).
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