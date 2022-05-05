Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от наледи вышли 369 рабочих и 122 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. В Екатеринбурге сегодня на уборку улиц вышли 369 сотрудников коммунальных служб и 122 единицы спецтехники. Дорожники продолжат обработку мостов, подъемов и спусков на дорогах, расчистку тротуаров от наледи, сообщает пресс-служба администрации города.
Также силы коммунальных служб будут направлены на уборку упавших из-за снегопада деревьев с дорог и пешеходных зон. Чтобы привести в порядок весь город, возможно, потребуется несколько дней. Так, за одни сутки только в Орджоникидзевском районе обрушилось 196 деревьев.
За прошедшие сутки рабочие вывезли на полигоны более 68 т мусора и 34 т грязи. Для предотвращения образования наледи на дорогах и тротуарах было израсходовано более 37 т противогололедных материалов и 13 т песка. В работах было задействовано 425 сотрудников коммунальных служб и 212 единиц техники.
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