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По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова педагогам муниципалитета проиндексируют заработную плату на 4%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился проиндексировать заработную плату сотрудников образовательных организаций города. Согласно постановлению, уровень оплаты труда будет увеличен на 4%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данное решение позволит выполнить задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, — достичь равного уровня средней зарплаты по региону и в учебных заведениях.

По словам начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Константина Шевченко, в текущем году средний уровень оплаты труда педагогических работников по отрасли составляет 51 тыс. 715 руб. Так, у педагогов средних общеобразовательных организаций зарплата в среднем составляет 53 тыс. 251 руб., у педагогов организаций дополнительного образования — 48 тыс. 735 руб., у педагогов дошкольных образовательных организаций — около 49 тыс. 551 руб.

В Екатеринбурге сегодня функционирует 165 школ, 345 детских садов, а также 17 учреждений дополнительного образования, в которых работают более 13,5 тыс. педагогов.

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