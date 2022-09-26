Специалисты «Свердловэнерго» полностью восстановили энергоснабжение в регионе после непогоды

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи классом напряжения 6-110 кВ, где возникли проблемы из-за непогоды. Сейчас электросетевой комплекс предприятия функционирует в штатном системном режиме. В данный момент сотрудники компании занимаются точечными заявками в потребительской сети 0,4 кВ в Сысертском и Белоярском городских округа, сообщает пресс-служба «Россетей».



Ликвидацией последствий непогоды занимается 61 бригада: 183 человека и 72 единицы спецтехники. Аварийно-восстановительные работы проходили в круглосуточном режиме.



Напомним, вчера в нескольких районах Свердловской области — Сысертском, Белоярском, Каменск-Уральском городских округах — из-за непогоды (мокрый снег, порывы ветра до 10 м/с) были зафиксированы локальные технологические нарушения. Энергетики сразу же занялись ликвидацией последствий стихии. На утро специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» возобновили подачу электроэнергии 85% потребителей, оставшихся без света из-за непогоды.



Для клиентов круглосуточно продолжает функционировать единый бесплатный телефон контакт-центра «Россети Урал» 8-800-220-0-220. Заявку на восстановление электроснабжения по сети 0,4 кВ можно также оставить на сайте в разделе «Клиентам».