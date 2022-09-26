Специалисты «Свердловэнерго» полностью восстановили энергоснабжение в регионе после непогоды

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Энергетики «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи классом напряжения 6-110 кВ, где возникли проблемы из-за непогоды. Сейчас электросетевой комплекс предприятия функционирует в штатном системном режиме. В данный момент сотрудники компании занимаются точечными заявками в потребительской сети 0,4 кВ в Сысертском и Белоярском городских округа, сообщает пресс-служба «Россетей».
Ликвидацией последствий непогоды занимается 61 бригада: 183 человека и 72 единицы спецтехники. Аварийно-восстановительные работы проходили в круглосуточном режиме.
Напомним, вчера в нескольких районах Свердловской области — Сысертском, Белоярском, Каменск-Уральском городских округах — из-за непогоды (мокрый снег, порывы ветра до 10 м/с) были зафиксированы локальные технологические нарушения. Энергетики сразу же занялись ликвидацией последствий стихии. На утро специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» возобновили подачу электроэнергии 85% потребителей, оставшихся без света из-за непогоды.
Для клиентов круглосуточно продолжает функционировать единый бесплатный телефон контакт-центра «Россети Урал» 8-800-220-0-220. Заявку на восстановление электроснабжения по сети 0,4 кВ можно также оставить на сайте в разделе «Клиентам».
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Энергетики филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» восстановили энергоснабжение более ...26.09.2022 Сотрудники «Россети Урал» — «Свердловэнерго» переведены на особый режим работы из-за непогоды
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. «Россети Урал» — «Свердловэнерго» фиксируют среди своих потребителей локальные ...24.02.2021 Специалисты компании «Россети Урал» восстановили после непогоды электроснабжение в 31 населенном пункте Челябинской области
УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» восстановили электроснабжение более 60% ...24.02.2021 «Россети Урал» стянули в Челябинскую область дополнительные силы для ликвидации последствий непогоды
УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Для ликвидации последствий непогоды компания «Россети Урал» стягивает в Челябинскую ...29.10.2019 В Свердловской области из-за циклона 25 тыс. человек остались без электроэнергии
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2019. В Свердловской области 28 октября 2019 года из-за прохождения мощного циклона (сильный ...