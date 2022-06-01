Российским импортерам на год продлили ускоренный порядок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин

УрБК, Москва, 27.09.2022. Российским импортерам до 31 декабря 2023 года продлили возможность для получения разрешения на отсрочку и рассрочку уплаты таможенных пошлин и налогов в ускоренном порядке. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
Предполагается, что эта мера поможет импортерам и поспособствует стабильности поставок зарубежных товаров на рынок.
Уточним, что в апреле срок выдачи вышеупомянутых разрешений был сокращен с 15 до пяти рабочих дней. Организации из перечня системообразующих предприятий также имеют право претендовать на эти меры поддержки.
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