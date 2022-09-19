В Свердловской области выявлено 2 тыс. 388 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 516 тыс. 747 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 817. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 700 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 487 тыс. 263 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 36 тыс. 605 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 869 тыс. 714 человек. За сутки зафиксирован 101 летальный случай (всего 386 тыс. 943), выздоровели 59 тыс. 547 человек (всего 19 млн 860 тыс. 311).