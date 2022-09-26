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Специалисты «Свердловэнерго» после непогоды вернули энергоснабжение более 85% потребителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Энергетики филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» восстановили энергоснабжение более чем для 85% потребителей, оставшихся без электричества после снегопада в Свердловской области. Восстановительные работы в основной сети 6-10 кВ предполагается полностью завершить днем 27 сентября, сообщает пресс-служба компании.

В Белоярском и Сысертском городских округах круглосуточно работали 46 бригад энергетиков, включающих в себя 130 человек и 60 единиц спецтехники. Они трудились в распределительном электросетевом комплексе. В ходе восстановительных работ были задействованы резервные источники электроснабжения. Также ночью в помощь свердловским специалистам прибыли сотрудники филиала «Пермэнерго».

Ремонтные работы активно продолжаются в Сысерти, Верхней Сысерти, п. Арамиль, п. Асбест, д. Шайдурово, п. Первомайский, Патруши, Большой Исток, с. Щелкун, а также в Белоярском городском округе: с. Хромцово, п. Совхозный, д. Черемхова, п. Белореченский, с. Косулино и п. Растущий. Данные населенные пункты обесточены частично, поэтапно осуществляется подключение электроснабжения обесточенных улиц. Также энергетики отрабатывают поступающие заявки в потребительской сети 0,4 кВ (вводы в частные дома).

Специалисты иных территориально-сетевых организаций Свердловской области также продолжают ремонтные работы на своих объектах.

Для клиентов «Россети Урал» круглосуточно работает единый бесплатный телефон контакт-центра 8-800-220-0-220. Заявку на восстановление электроснабжения по сети 0,4 кВ можно также оставить на сайте в разделе «Клиентам».

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