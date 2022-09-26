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26.09.2022

Полиция Екатеринбурга возбудила 868 административных дел в ходе третьего этапа операции «Нелегальный мигрант»

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Полиция Екатеринбурга с 19 по 23 сентября провела третий этап профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Оно было направлено на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

В ходе рейдов были проверены 10 тыс. 769 иностранных граждан и лиц без гражданства, 893 работодателя, 211 мест компактного проживания иностранцев и лиц без гражданства. В итоге было возбуждено 868 административных дел. К ответственности за нарушение режима пребывания в РФ привлечено 650 граждан. Еще 100 иностранных граждан вели незаконную трудовую деятельность. Также 41 работодатель привлечен к ответственности за незаконное привлечение к ней.

Кроме того, в ходе рейдов полиция направила 48 материалов для возбуждения уголовных дел за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства. В отношении 91 человека было принято решение о депортации за пределы РФ.

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