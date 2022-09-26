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26.09.2022

На уборку улиц Екатеринбурга от последствий первого снегопада сегодня вышло 274 рабочих и 111 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий первого снегопада вышло 274 коммунальных рабочих и 111 единиц спецтехники. По прогнозам синоптиков, в течение суток выпадет порядка 38 мм снега, к вечеру ожидаются минусовые температуры, сообщает пресс-служба администрации города.

Днем усилия коммунальщиков будут направлены на устранение скоплений воды на тротуарах и дорогах, чтобы избежать гололеда в вечернее время суток. Также районные ДЭУ готовы к применению противогололедных материалов (ПГМ) и песка.

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова сегодня провела совещание со службами благоустройства районов города. Помимо устранения последствий обильных осадков и предотвращения образования наледи на дорогах и тротуарах, перед коммунальщиками поставлена задача усилить уборку опавшей листвы и очистить решетки дождеприемников.

Кроме того, коммунальные службы продолжают уборку улиц и дорог Екатеринбурга в круглосуточном режиме. За прошедшие выходные на улицах города работали 789 дорожных рабочих и 561 единица спецтехники. На полигоны вывезено более 177 т грязи и 101 т мусора.

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