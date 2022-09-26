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26.09.2022

Комнаты возвращают популярность

Комнаты возвращают популярностьВ Екатеринбурге отмечается опережающий рост цен на комнаты в «коммуналках» и общежитиях. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), с начала текущего года жилье в этом сегменте подорожало на 13,5%, до 74 тыс. 103 руб. за кв. м. Для сравнения: в целом по рынку цены выросли всего на 6,5%. Аналитики связывают такую динамику с геополитическими потрясениями. Из-за неопределенности в экономике и отсутствия роста реальных доходов в регионе заметно выросла популярность самого дешевого ценового сегмента.

Многие семьи не могут позволить себе приобрести полноценную квартиру. Средняя стоимость «квадрата» в студиях и «однушках» в Екатеринбурге составляет 108 тыс. 628 руб. Соответственно, квартира площадью 20 кв. м. на вторичном рынке в среднем обойдется покупателю в 2,2 млн руб., 30 кв. м. — в 3,3 млн руб.

По данным портала «Мир квартир», средняя цена комнаты в «коммуналках» и общежитиях Екатеринбурга сейчас составляет 1 млн 160 тыс. руб. То есть такая недвижимость в разы дешевле, чем квартиры-студии и малогабаритные «однушки».

«Комнаты покупают те люди, которым стало не по карману приобрести квартиру и даже маленькую студию. Среди покупателей в основном одинокие люди, разменявшие жилплощадь по семейным обстоятельствам, либо молодые семьи или молодые люди, рассматривающие комнату как стартовое жилье и намеревающиеся в будущем расшириться до отдельной квартиры», — заявил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По его словам, для некоторых семей покупка комнаты — единственная возможность решить жилищный вопрос.

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» также отмечали, что главной особенностью этого формата недвижимости является высокая ценовая доступность как для покупателей, так и для арендаторов.

Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков добавляет, что цены на комнаты в Екатеринбурге показывают опережающий рост из-за эффекта низкой базы.

«В последние годы темпы роста цен на комнаты были заметно ниже, чем на стандартные квартиры. В результате сформировался существенный ценовой разрыв между этими двумя сегментами. Сейчас комнаты постепенно догоняют рынок. Однако все равно цены в этом сегменте не дотягивают даже до своего собственного уровня конца 2014-го — начала 2015 годов», — сообщил Михаил Хорьков.

Еще одним фактором, который поддерживает спрос на комнаты, является инвестиционная ценность этого формата недвижимости. Такую недвижимость, как правило, сдают в аренду студентам, мигрантам, малообеспеченным семьям и другим категориям с ограниченными доходами.

По данным портала «Мир квартир», средняя ставка аренды комнат в Екатеринбурге сейчас составляет 9 тыс. 572 руб. За последние 12 месяцев показатель увеличился на 6,3%. Это намного меньше уровня годовой инфляции. Однако остальные сегменты недвижимости показывают еще более скромную динамику арендных ставок.

«В регионах (за пределами столичных городов — прим. ред.) съемные комнаты еще часто считаются приемлемым вариантом проживания, и спрос на них высок как на наиболее экономное жилье. Дешевых предложений там становится меньше: если год назад среднюю комнату дешевле 5 тыс. руб. в месяц предлагали в восьми городах из 70, то сейчас только в одном», — заявил Павел Луценко.

При сохранении существующих трендов цены на комнаты в Екатеринбурге с высокой долей вероятности продолжат демонстрировать опережающую динамику. В настоящий момент разница в стоимости комнат и малогабаритных квартир в уральской столице превышает 35 тыс. руб. за кв. м. Это колоссальный разрыв, который в период макроэкономической нестабильности должен заметно сократиться.

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