ЕВРАЗ КГОК получил новую технику стоимостью более 850 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. ЕВРАЗ КГОК получил для работы 11 думпкаров, погрузчик и новый экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. На приобретение новой техники компания направила свыше 850 млн руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Новый экскаватор отечественного производства нужен для забоев со сложными горно-геологическими условиями. Он имеет высокую мобильность и выполнен из сталей повышенной прочности, благодаря чему может выдерживать большие динамические нагрузки.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Основные контрольные параметры выводятся на дисплей. Для машиниста предусмотрены рабочее отделение и комната отдыха.
«Обновление техники позволяет нам сохранять и повышать эффективность горных работ на ЕВРАЗ КГОК. Обеспечивает комфорт наших сотрудников на протяжении смены. Мы всегда находим возможность пополнять парк современными, высокоэффективными новинками», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
До конца 2022 года на комбинате приступит к работе еще один аналогичный экскаватор.
«Предприятие развивается и обновление техники подтверждает это. За три года мы приобрели три экскаватора и погрузчик, что позволит нам наращивать объемы добычи руды», — подчеркнул исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев.
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