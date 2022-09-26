Сотрудники «Россети Урал» — «Свердловэнерго» переведены на особый режим работы из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. «Россети Урал» — «Свердловэнерго» фиксируют среди своих потребителей локальные нарушения электроснабжения, вызванные непогодой (мокрый снег и порывы ветра до 10 м/с). Такие случаи отмечены в Сысертском, Белоярском, Каменск-Уральском городских округах, отмечает пресс-служба компании.
Восстановительными работами занимается 21 бригада энергетиков, в которые входят 59 сотрудников и 23 единицы спецтехники. В ближайшее время группировка сил и средств будет увеличена.
Работа свердловского филиала «Россети Урал» переведена в особый режим. Специалисты компании делают все необходимое, чтобы восстановить электроснабжение на Среднем Урале в максимально сжатые сроки.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Урал» 8-800-220-0-220.
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