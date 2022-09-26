УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
26.09.2022

Сотрудники «Россети Урал» — «Свердловэнерго» переведены на особый режим работы из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. «Россети Урал» — «Свердловэнерго» фиксируют среди своих потребителей локальные нарушения электроснабжения, вызванные непогодой (мокрый снег и порывы ветра до 10 м/с). Такие случаи отмечены в Сысертском, Белоярском, Каменск-Уральском городских округах, отмечает пресс-служба компании.

Восстановительными работами занимается 21 бригада энергетиков, в которые входят 59 сотрудников и 23 единицы спецтехники. В ближайшее время группировка сил и средств будет увеличена.

Работа свердловского филиала «Россети Урал» переведена в особый режим. Специалисты компании делают все необходимое, чтобы восстановить электроснабжение на Среднем Урале в максимально сжатые сроки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Урал» 8-800-220-0-220.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.02.2021 Специалисты компании «Россети Урал» восстановили после непогоды электроснабжение в 31 населенном пункте Челябинской области

УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» восстановили электроснабжение более 60% ...

24.02.2021 «Россети Урал» стянули в Челябинскую область дополнительные силы для ликвидации последствий непогоды

УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Для ликвидации последствий непогоды компания «Россети Урал» стягивает в Челябинскую ...

24.02.2021 «Россети Урал» — «Челябэнерго» задействовали дополнительные силы для восстановления электроснабжения, прерванного непогодой

УрБК, Челябинск, 24.02.2021. Все подразделения челябинского филиала компании «Россети Урал» переведены в особый режим ...

27.10.2020 Специалисты компании «Россети Урал» устраняют последствия непогоды, оставившей 35 населенных пунктов Южного Урала без света

УрБК, Челябинск, 27.10.2020. По данным на 08.00 27 октября, из-за удара стихии без электроэнергии остаются 10 тыс. 545 ...

26.05.2020 В Челябинской области специалисты филиала «Россети Урал» ликвидируют последствия урагана

УрБК, Челябинск, 26.05.2020. Специалисты филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» восстанавливают подачу электроснабжения ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа09.09.2022Функции по противодействию коронавирусу в Свердловской области переданы оперштабу по обеспечению стабильности
Архив новостей
Сентябрь 2022 (651)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18