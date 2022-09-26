Национальная товарная биржа РФ запустила торги углеродными единицами

УрБК, Москва, 26.09.2022. Национальная товарная биржа (НТБ) РФ запустила торги углеродными единицами, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора НТБ Никиту Захарова.



По его словам, первые аукционы были проведены в понедельник.



«На них был выставлен объем 20 углеродных единиц, заключено две сделки по 10 углеродных единиц. Цена стартовая была 900 руб. за единицу, а финальная — 1 тыс. руб. за единицу», — отметил Никита Захаров.



Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе своего выступления в Совете Федерации рассказал, что в России запущен первый климатический проект в рамках углеродного реестра, и уже выпущено 96 углеродных единиц.