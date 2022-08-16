Научно-технической библиотеке ММК исполнилось 95 лет

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 28.07.2025. Научно-технической библиотеке Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») исполнилось 95 лет. Приказ о ее организации вышел в июне 1929 года, однако днем рождения НТБ считается 19 июля 1930 года, когда библиотека приняла первых читателей, сообщает пресс-служба компании.Небольшой фонд был создан в основном из источников, присланных в дар библиотеками страны. В 1936 году были открыты первые филиалы в мартеновских и прокатных цехах. Фонд библиотеки в то время насчитывал 53 тыс. экземпляров, число читателей составляло 4 тыс. 360 человек.В настоящее время научно-техническая библиотека — одна из ведущих библиотек черной металлургии. Фонд НТБ сегодня — более 550 тыс. экземпляров источников информации: научно-технической, естественно-научной, экономической, финансовой. Библиотека подписана на три сотни периодических изданий, треть из которых поступает в электронном виде. Также в библиотеке можно оформить электронные читательские билеты на популярные ресурсы, такие как eLibrary и ЛитРес.Кроме того, научно-техническая библиотека располагает современным залом на 15 посадочных мест для проведения совещаний, онлайн-конференций, презентаций, переговоров, обучающих встреч и собраний.На текущий момент у библиотеки более 18 тыс. пользователей, большая часть из которых — работники комбината. Для них действуют центральный абонемент, справочно-библиографический сектор, сектор комплектования, систематизации и обработки литературы; сектор внестационарного обслуживания.Филиалы библиотеки расположены в основных цехах комбината. Сотрудники филиалов проводят «инженерные часы», выставки, тематические просмотры. Вся деятельность филиалов в цехах ПАО «ММК» направлена на оказание помощи специалистам в решении производственных вопросов.Отметим, что с 2017 года НТБ входит в структуру информационного центра АНО ДПО «КЦПК «Персонал» наряду с группой по переводу и группой по организации экскурсий. Библиотека активно участвует в обеспечении учебного процесса при повышении квалификации персонала комбината, а также предоставляет актуальную научно-техническую информацию, источники и документацию по запросам многих ведущих предприятий российской металлургической отрасли.