В Свердловской области выявлено 2 тыс. 367 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 367 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 514 тыс. 359 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 817. За сутки из больниц выписано 1 тыс. 783 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 485 тыс. 563 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 40 тыс. 188 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 833 тыс. 109 человек. За сутки зафиксировано 85 летальных случаев (всего 386 тыс. 842), выздоровели 44 тыс. 257 человек (всего 19 млн 800 тыс. 764).