Площадь лесных пожаров в Свердловской области за ночь сократилась до 85 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. За прошедшую ночь площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась более чем в два раза. По состоянию на 10.00 26 сентября пожары распространены на территории 85 га, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
На данный момент в регионе зарегистрировано три природных пожара — в Байкаловском лесничестве, в Пышминском и Тугулымском городских округах, из них два локализовано. В ликвидации задействовано более 30 специалистов Уральской авиалесоохраны и 12 единиц спецтехники.
Кроме этого, спасатели продолжают борьбу с торфяным пожаром у деревни Большое Седельниково. Возгорание локализовано, угрозы населенным пунктам нет. В настоящий момент торф тлеет на площади 33 га. На месте работает более 180 человек и 28 единиц техники.
Пресс-служба администрации города Екатеринбурга также напоминает гражданам, что в столице Урала продолжает действовать особый противопожарный режим. Как отмечали специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области, на Урале увеличивается риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения.
Ранее режим ЧС был введен на территории Сысертского городского округа из-за торфяных пожаров. Такое решение было принято межведомственной комиссией на выездном заседании у деревни Большое Седельниково. Принятые меры позволят задействовать для тушения торфяника средства резервного фонда и мобилизовать ресурсы для скорейшего тушения пожара.
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