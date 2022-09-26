В Сысертском городском округе ввели режим ЧС из-за тлеющего торфяника

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. На территории Сысертского городского округа вводится режим ЧС из-за торфяных пожаров. Такое решение было принято межведомственной комиссией на выездном заседании у деревни Большое Седельниково. Принятые меры позволят задействовать для тушения торфяника средства резервного фонда и мобилизовать ресурсы для скорейшего тушения пожара, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
В настоящий момент пожарным удалось сократить площадь тления до 33 гектаров. От ближайшего водоема к очагам проложены магистральные линии общей протяженностью свыше 6 тыс. метров. Благодаря этому вода подается к торфянику непрерывно. В борьбе с пожаром задействовано 183 человека и 28 единиц техники.
Добавим, что региональный Роспотребнадзор сообщил о превышении концентрации вредных веществ в Екатеринбурге. Оно было обнаружено в трех точках города: ул. Вильгельма де Геннина, 31, ул. Раевского, 16, ул. Татищева, 64.
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