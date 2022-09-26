Под Невьянском произошел разлив дизельного топлива

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В районе поселка Цементный Невьянского района 23 сентября произошел разлив топлива. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Разлив случился на топливном трубопроводе, который находится между железнодорожным тупиком на территории АО «Невьянский цементник» и местом хранения топлива АО «Авангард» в Цементном. Утечка произошла из-за повреждения трубы диаметром 114 мм неустановленными лицами. Существует риск загрязнения почвы и реки Северная Шуралка.



Невьянская городская прокуратура начала проверку, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования и будет дана уголовно-правовая оценка действиям неустановленных лиц. Также ведомство определит причины происшествия и оценит ущерб окружающей среде. Вдобавок будет проверена информация о возможном попадании нефтепродуктов в Шуралинский пруд.