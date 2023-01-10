Часть поселка Ребристый под Невьянском осталась без газа из-за прорыва газопровода

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Невьянская городская прокуратура начала проверки из-за повреждения газопровода низкого давления в поселке Ребристый.



Авария произошла 10 января — возникло повреждение газопровода диаметром 106 мм. После этого прекратилась подача газа в 28 домах, в которых проживает 128 человек.



«Прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.