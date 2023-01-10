Часть поселка Ребристый под Невьянском осталась без газа из-за прорыва газопровода

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Невьянская городская прокуратура начала проверки из-за повреждения газопровода низкого давления в поселке Ребристый.
Авария произошла 10 января — возникло повреждение газопровода диаметром 106 мм. После этого прекратилась подача газа в 28 домах, в которых проживает 128 человек.
«Прокуратурой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. Прокуратура начала проверку в связи с повреждением газопровода высокого давления в ...01.11.2017 В Крыму обнаружено внешнее повреждение линии газопровода
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода, не исключается ...31.07.2017 В Ивделе восстановлена подача газа на поврежденном газопроводе
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2017. В Ивдельском городском округе восстановлена подача газа на поврежденном 27 июля участке ...14.03.2013 Два жилых дома по ул. Технической отключены от газоснабжения из-за аварии
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2013. Сегодня по адресу ул. Техническая, 56 произошло повреждение газопровода. Об этом ...29.02.2012 По факту аварии на газопроводе высокого давления в Екатеринбурге продолжается прокурорская проверка
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2012. Прокуратурой Свердловской области организована проверка по факту повреждения ...