Артель старателей «Невьянский Прииск» оштрафовали на 400 тыс. рублей за не проведенную рекультивацию земли

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2018. Невьянская городская прокуратура выявила нарушение земельного законодательства при ...25.01.2018 Артель «Нейва» не стала оспаривать штраф за нарушение земельного законодательства в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Свердловской области артель старателей «Нейва» уплатила штраф в размере 1 млн 420 ...14.12.2017 Артель старателей «Нейва» в Невьянске оштрафовали на 1,9 млн рублей за порчу земель
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. Невьянский городской суд оштрафовал золотодобывающую артель «Нейва» и ее руководство на ...23.11.2017 Артели старателей «Нейва» в Невьянске грозит штраф за порчу земель
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В Невьянске в отношении артели старателей «Нейва» и ее руководства возбуждено несколько ...27.05.2010 В деятельности артели старателей «Невьянский прииск» выявлены нарушения экологического законодательства
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2010. Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения ...