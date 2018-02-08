Артель старателей «Невьянский Прииск» оштрафовали на 400 тыс. рублей за не проведенную рекультивацию земли

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Невьянская городская прокуратура возбудила административное дело против производственного кооператива — артели старателей «Невьянский Прииск». В результате предприятие было оштрафовано на 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство установило, что артель не провела должным образом рекультивацию земельного участка «россыпь Невьянская» общей площадью 395 тыс. кв. м., расположенного на южной окраине Невьянска, и земли там не восстановились.



Было возбуждено административное дело по части 1 статьи 8.7 КоАП РФ «Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых», и артель оштрафовали на 400 тыс. руб. Далее прокуратура планирует через суд обязать предприятие довести рекультивацию земель до конца.