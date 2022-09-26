В Свердловской области отмечается нехватка сотрудников в сфере общепита

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2022. В марте 2022 года в Свердловской области было открыто около 400 вакансий для ...

В Свердловской области на одну вакансию в сфере фитнеса приходится 1,8 резюме

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2021. В Свердловской области на одну вакансию повара приходится 0,9 актуальных резюме, что ...

В Свердловской области в сфере гостеприимства число вакансий выросло на 132% за два года

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. В период с 1 января по 27 сентября 2021 года в Свердловской области было открыто около ...