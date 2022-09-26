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26.09.2022

В Свердловской области отмечается нехватка сотрудников в сфере общепита

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области на одну размещенную вакансию в сфере общепита в среднем приходится два-три отклика. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.

В целом по стране Средний Урал находится на пятом месте по числу вакансий, размещенных в этой отрасли. С начала года зарплата в общепите выросла на 6%, но все еще остается ниже запросов соискателей и действующих сотрудников.

Средняя предлагаемая зарплата для шеф-поваров в регионе составляет 83,5 тыс. руб., управляющих рестораном — 80,5 тыс. руб., обычных поваров — 43,5 тыс. руб., официантов — 39,8 тыс. руб., барменов и бариста — 33,6 тыс. руб.

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