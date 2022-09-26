Челябинские полицейские задержали подозреваемую в хищении 6,5 млн рублей сотрудницу отделения связи

УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску задержали местную жительницу, подозреваемую в хищении около 6,5 млн руб. По версии правоохранителей, женщина присвоила деньги районного отделения связи, которым она руководила, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Информация о краже была выявлена при содействии службы безопасности организации. Полицейские установили, что подозреваемая, временно исполняя обязанности кассира-операциониста, использовала служебный доступ к электронной финансовой системе организации и в течение рабочего дня перевела на личный банковский счет денежные средства, которые хранились на счетах оператора почтовой сети.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Женщина находится под подпиской о невыезде.
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