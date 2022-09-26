Миграционная убыль населения Свердловской области в январе-июле составила 3,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. На территорию Свердловской области с января по июль 2022 года въехали 54 тыс. 107 человек, выбыли из региона 57 тыс. 882 человека, сообщает Свердловскстат.
Таким образом, миграционная убыль на Среднем Урале в январе-июле 2022 года составила 3 тыс. 775 человек. Для сравнения: в январе-июле 2021 года фиксировался прирост в 3 тыс. 357 человек.
Прирост международных мигрантов за указанный период составил 10 тыс. 304 человека (в январе-июле предыдущего года — 9 тыс. 083), в том числе со странами СНГ — 9 тыс. 575 человек, с другими зарубежными государствами — 729 человек.
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