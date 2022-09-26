В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке с начала года подорожали на 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. По состоянию на 19 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 99 тыс. 711 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За неделю показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,3%. С начала текущего года средняя цена увеличилась на 6,5%, за последние 12 месяцев — на 14,4%.

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