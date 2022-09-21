Официальный курс доллара США снизился на 1,7 руб., евро — на 2,4 руб.

УрБК, Москва, 23.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,73 руб., до 58,10 руб., евро — на 2,46 руб., до 56,47 руб.