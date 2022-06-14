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Курс евро впервые с конца июля опустился ниже 57 рублей

УрБК, Москва, 23.09.2022. По состоянию на 13.35 мск курс доллара США на Московской бирже опустился до 57,68 руб., евро — 56,19 руб.

Доллар впервые опустился ниже 58 руб. с 19 августа. Евро — впервые с 21 июля ниже 57 руб.

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