Курс евро впервые с конца июля опустился ниже 57 рублей

УрБК, Москва, 23.09.2022. По состоянию на 13.35 мск курс доллара США на Московской бирже опустился до 57,68 руб., евро — 56,19 руб.
Доллар впервые опустился ниже 58 руб. с 19 августа. Евро — впервые с 21 июля ниже 57 руб.
УрБК, Москва, 14.06.2022. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 59 руб. По состоянию на 13.56 мск его стоимость ...12.02.2019 Курс евро на Московской бирже опустился ниже 74 рублей
УрБК, Москва, 12.02.2019. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 74 руб. впервые с 24 октября 2018 ...27.09.2018 Курс евро опустился ниже 77 рублей впервые с 20 августа
УрБК, Москва, 27.09.2018. Курс евро к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих ...19.09.2018 Курс доллара США на Московской бирже опустился ниже 67 рублей впервые с 27 августа
УрБК, Москва, 19.09.2018. Курс доллара США на Московской бирже опустился ниже 67 руб. за долл. США впервые с 27 ...13.02.2017 Курс доллара США впервые за полтора года опустился ниже 58 рублей
УрБК, Москва, 13.02.2017. Курс долл. США впервые с 24 июля 2015 года впервые опустился ниже отметки 58 руб. Курс ...