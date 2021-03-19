ЕВРАЗ направил более 3 млн рублей на создание информационного центра на базе технологического института в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. ЕВРАЗ направил 3 млн руб. на создание проектного центра цифровых технологий в металлургии при технологическом институте в Нижнем Тагиле — филиале УрФУ. Проект позволит организовать гибкое рабочее пространство для учебного процесса, проведения мероприятий с использованием цифровых технологий, реализации проектной деятельности, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» металлургического предприятия.



Для создания центра было реконструировано специальное помещение, приобретена современная мебель и компьютерная техника. Кроме того, было закуплено программное обеспечение «Изучение устройства и принципа работы агрегата «Печь-ковш», «Клети прокатных станов», а также виртуальные учебные комплексы «Тренажер-имитатор технологии эксплуатации доменной печи» и «Тренажер-имитатор технологии эксплуатации кислородного конвертера».



«Здорово, что в наших учебных заведениях появляются современные высокотехнологичные пространства. Раньше студенты знакомились с производством только на практике или уже после устройства на работу, а сейчас они могут увидеть действующее оборудование и понять специфику его работы непосредственно в ходе теоретического обучения при помощи 3D-моделирования, ИT-технологий. Это дает возможность готовить высококлассных и востребованных специалистов, которые после окончания института будут применять полученные навыки и знания на ЕВРАЗ НТМК», — рассказал технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.



Благодаря открытию нового центра в вузе будет внедрено в обучающие программы новое направление «Цифровая металлургия». Программа будет сконцентрирована на совершенствовании технологических процессов ЕВРАЗ НТМК. На занятиях студенты будут решать реальные задачи и вопросы металлургического производства при выполнении проектов. Это позволит им глубже изучить технологию производства черных металлов и научиться решать производственные задачи в режиме реального времени.