В Свердловской области выявлен 2 тыс. 051 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 2 тыс. 051 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 507 тыс. 452 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 816. За сутки из больниц выписано 2 тыс. 237 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 479 тыс. 960 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 53 тыс. 335 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 694 тыс. 894 человека. За сутки зафиксировано 104 летальных случая (всего 386 тыс. 551), выздоровели 57 тыс. 625 человек (всего 19 млн 652 тыс. 187).