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Курс доллара США на Московской бирже вырос до 59,32 руб., евро — 57,95 руб.

УрБК, Москва, 23.09.2022. В первые часы торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали расти. По состоянию на 10.20 мск курс долл. США составляет 59,32 руб., евро — 57,95 руб.

Отметим, что на момент закрытия торгов 22 сентября курс долл. США составлял 58,84 руб., евро — 57,61 руб.

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