В Екатеринбурге 13 октября состоится 132-я онлайн-презентация «Кантонской ярмарки»

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Екатеринбурге 13 октября пройдет 132-я онлайн-презентация «Кантонской ярмарки». Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) приглашает к участию в мероприятии предпринимателей Свердловской области.
«Кантонская ярмарка» проводится каждые два года. На ней присутствуют десятки тысяч экспонентов со всего мира — представители бизнеса, связанного с экспортом и импортом товаров для Китая. В этом году участники онлайн-презентации смогут познакомиться с компаниями и продукцией китайских поставщиков, а также будут иметь возможность провести B2B-переговоры с китайскими партнерами.
«Китай сегодня предлагает налаженный импорт продукции для российских компаний. В условиях торгово-экономического эмбарго и санкций со стороны Запада укрепление российско-китайских отношений и расширение экспортно-импортной деятельности как никогда актуально», — говорится в сообщении УТПП.
Событие будет интересно для промышленных предприятий металлургического и горнодобывающего комплексов, производителей и дилеров медицинского оборудования, а также участникам ВЭД, заинтересованным в установлении и расширении торговых отношений с Китаем.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.
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