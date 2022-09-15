Официальные курсы доллара США и евро снизились на 1 рубль

УрБК, Москва, 23.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,03 руб., до 59,83 руб., евро — на 1,27 руб., до 58,93 руб.