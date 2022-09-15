Официальные курсы доллара США и евро снизились на 1 рубль

УрБК, Москва, 23.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 сентября 2022 года. Курс долл. США снизился на 1,03 руб., до 59,83 руб., евро — на 1,27 руб., до 58,93 руб.
УрБК, Москва, 15.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 сентября 2022 года. Курс ...03.08.2022 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 1,9 руб.
УрБК, Москва, 03.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 03 августа 2022 года. Курс долл. ...10.06.2022 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 1,8 руб.
УрБК, Москва, 10.06.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2022 года. Курс долл. ...22.04.2022 Официальные курсы доллара США и евро снизились на 2 руб.
УрБК, Москва, 22.04.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 апреля 2022 года. Курс долл. ...25.01.2022 Официальные курсы доллара США и евро выросли на 1,3 рубля
УрБК, Москва, 25.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2022 года. Курс долл. ...