Правительство РФ ожидает объем поступлений в федеральный бюджет в 2023 году на уровне 26,13 трлн рублей

УрБК, Москва, 22.09.2022. Глава правительства РФ Михаил Мишустин ожидает, что общий объем поступлений в федеральный бюджет составит 26,13 трлн руб., а расходы — 29,56 трлн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.
В течение всего периода бюджет будет дефицитным. В первую очередь его будут покрывать с помощью государственных заимствований.
Бюджетную политику планируется сделать сбалансированной с достаточным для поддержания внутреннего спроса уровнем госрасходов. Предполагается, что к 2024 году рост экономики превысит 2%.
Прогноз составлен с расчетом на эффективную реализацию мер по структурной перестройке экономики и ее адаптации к новым условиям. В числе этих мер — переориентация экспорта, замыкание производственных цепочек внутри страны, обеспечение технологического суверенитета.
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