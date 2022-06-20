УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:22

Правительство РФ ожидает объем поступлений в федеральный бюджет в 2023 году на уровне 26,13 трлн рублей

УрБК, Москва, 22.09.2022. Глава правительства РФ Михаил Мишустин ожидает, что общий объем поступлений в федеральный бюджет составит 26,13 трлн руб., а расходы — 29,56 трлн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.

В течение всего периода бюджет будет дефицитным. В первую очередь его будут покрывать с помощью государственных заимствований.

Бюджетную политику планируется сделать сбалансированной с достаточным для поддержания внутреннего спроса уровнем госрасходов. Предполагается, что к 2024 году рост экономики превысит 2%.

Прогноз составлен с расчетом на эффективную реализацию мер по структурной перестройке экономики и ее адаптации к новым условиям. В числе этих мер — переориентация экспорта, замыкание производственных цепочек внутри страны, обеспечение технологического суверенитета.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.06.2022 Минфин РФ ожидает в 2022 году снижения реальных располагаемых доходов граждан на 6,8%

УрБК, Москва, 20.06.2022. Минфин РФ ожидает, что в 2022 году реальные располагаемые доходы граждан снизятся на 6,8%. ...

30.09.2021 Проект бюджета на 2022-2024 годы правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму

Проект закона о бюджете РФ на период с 2022 по 2024 год по распоряжению главы российского кабинета министров Михаила ...

30.09.2021 Проект бюджета на 2022-2024 годы правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму

УрБК, Москва, 30.09.2021. Проект закона о бюджете РФ на период с 2022 по 2024 год по распоряжению главы российского ...

10.08.2021 По прогнозам ФНС, налоговые поступления в российский бюджет в 2021 году составят 25,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 10.08.2021. Федеральная налоговая служба (ФНС) России ожидает, что в 2021 году объем налоговых ...

29.02.2012 По итогам 2011 года ФНС РФ увеличила перечисления в консолидированный бюджет до 9,7 трлн. рублей

УрБК, Москва, 29.02.2012. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ в 2011 году выросли на 26%, до 9,7 трлн. ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту23.08.2022Константин Селянин о динамике инфляции09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа
Архив новостей
Сентябрь 2022 (548)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18