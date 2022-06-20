Правительство РФ ожидает объем поступлений в федеральный бюджет в 2023 году на уровне 26,13 трлн рублей

УрБК, Москва, 22.09.2022. Глава правительства РФ Михаил Мишустин ожидает, что общий объем поступлений в федеральный бюджет составит 26,13 трлн руб., а расходы — 29,56 трлн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.



В течение всего периода бюджет будет дефицитным. В первую очередь его будут покрывать с помощью государственных заимствований.



Бюджетную политику планируется сделать сбалансированной с достаточным для поддержания внутреннего спроса уровнем госрасходов. Предполагается, что к 2024 году рост экономики превысит 2%.



Прогноз составлен с расчетом на эффективную реализацию мер по структурной перестройке экономики и ее адаптации к новым условиям. В числе этих мер — переориентация экспорта, замыкание производственных цепочек внутри страны, обеспечение технологического суверенитета.