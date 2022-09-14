Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,92%

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. По состоянию на 22 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 515 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 20 сентября число безработных составляло 19 тыс. 670 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 155 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,92%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,48.