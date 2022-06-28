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Вчера, 15:22

Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 25,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. На 1 сентября 2022 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала составила 25 млн 725 тыс. руб., сообщает Свердловскстат.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 718 жителями Среднего Урала.

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