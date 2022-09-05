В Свердловской области выявлено 1 тыс. 895 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 895 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 22 сентября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 505 тыс. 401 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 816. За сутки из больниц выписан 2 тыс. 171 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 477 тыс. 723 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 53 тыс. 457 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 20 млн 641 тыс. 559 человек. За сутки зафиксировано 106 летальных случаев (всего 386 тыс. 347), выздоровели 57 тыс. 019 человек (всего 19 млн 594 тыс. 562).