В российских магазинах продолжает сокращаться ассортимент импортного алкоголя

УрБК, Москва, 22.09.2022. По итогам лета в российских торговых сетях сократился ассортимент импортного алкоголя — на 40-95% в зависимости от категории. В ближайшие три месяца спад может составить еще 40-50%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).



В июне-августе импорт алкогольных напитков у крупных ритейлеров снизился на 60-100%. Например, полностью остановились поставки игристых вин из Шампаня, на 70% сократились поставки виски, на 60% — французского коньяка и импортного пива. Одновременно закупочные цены на импортный алкоголь поднялись на 27-40%, а некоторые виды — и на 70%.



Добавим, что за I полугодие 2022 года импорт всех крепких напитков снизился почти на 35% (до 32,65 млн литров), виски — на 50% (до 11,8 млн л). В связи с санкциями поставки алкоголя из США запрещены полностью, из стран Евросоюза — напитков дороже 300 евро за единицу.



Отметим, что ранее АКОРТ просила правительство РФ разрешить параллельный импорт некоторых видов алкоголя и предупреждала о возможной нехватке напитков в новогодний сезон.