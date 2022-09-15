На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,68%, до 67,84 руб. за кг).



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие помидоры (на 6,62%, до 79,18 руб. за кг), бананы (на 3,9%, до 79,35 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 3,06%, до 1 тыс. 034,83 руб. за кг), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 3,04%, до 65,93 руб. за кг), вареную колбасу (на 2,6%, до 507,96 руб. за кг), а также на мороженую неразделанную рыбу (на 2,16%, до 205,52 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на репчатый лук (на 11,44%, до 25,54 руб. за кг), свеклу (на 8,26%, до 23,01 руб. за кг), морковь (на 7,76%, до 30,32 руб. за кг), картофель (на 7,31%, до 24,14 руб. за кг), яблоки (на 6,47%, до 115,06 руб. за кг), капусту (на 4,13%, до 18,75 руб. за кг), а также на шлифованный рис (на 2,04%, до 128,46 руб. за кг).