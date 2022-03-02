ЕВРАЗ вложил 208 млн рублей в цифровизацию шахты «Шерегешская»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. ЕВРАЗ вложил 208 млн руб. в цифровизацию шахты «Шерегешская». Реализация проекта позволила повысить безопасность ведения горных работ и сохранить высокий темп добычи — от 4,8 до 5 млн т сырой руды в год, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.







В ходе работ специалисты провели под землей беспроводную сеть стандарта LTE и сеть передачи данных на основе волоконно-оптических линий связи. Кроме этого, на объекты была развернута система позиционирования самоходной техники и электровозного транспорта, а также система технологической радиосвязи. Для осуществления связи под землей были приобретены 40 специальных смартфонов, а машины и электровозы снабжены специальными датчиками. Кроме этого, в шахте была введена в эксплуатацию система видеомониторинга в ключевых точках технологического процесса и система взвешивания вагонов комплекса подземного дробления на горизонте +115 м.







Весь комплекс внедренных систем позволяет в реальном времени отслеживать местонахождение каждой единицы техники, контролировать ключевые производственные показатели, управлять производственным процессом, а также обеспечивать необходимый уровень безопасности в выработках шахты.







Эксперты отмечают, что цифровизация предприятия уже дала первые результаты: на 5% был увеличен коэффициент использования оборудования, объем добычи в IV квартале 2021 года вырос на 50 тыс. т, а за весь 2021 год рудник добыл рекордные 5 млн т сырой руды.







Цифровизация шахты будет проводиться и на строящихся горизонтах. Здесь будут проложены сети связи LTE и внедрены проекты диспетчеризации и телеметрии. Инвестиции составят еще порядка 300 млн руб.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа