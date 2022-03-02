УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:45

ЕВРАЗ вложил 208 млн рублей в цифровизацию шахты «Шерегешская»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2022. ЕВРАЗ вложил 208 млн руб. в цифровизацию шахты «Шерегешская». Реализация проекта позволила повысить безопасность ведения горных работ и сохранить высокий темп добычи — от 4,8 до 5 млн т сырой руды в год, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ вложил 208 млн рублей в цифровизацию шахты «Шерегешская»

В ходе работ специалисты провели под землей беспроводную сеть стандарта LTE и сеть передачи данных на основе волоконно-оптических линий связи. Кроме этого, на объекты была развернута система позиционирования самоходной техники и электровозного транспорта, а также система технологической радиосвязи. Для осуществления связи под землей были приобретены 40 специальных смартфонов, а машины и электровозы снабжены специальными датчиками. Кроме этого, в шахте была введена в эксплуатацию система видеомониторинга в ключевых точках технологического процесса и система взвешивания вагонов комплекса подземного дробления на горизонте +115 м.

ЕВРАЗ вложил 208 млн рублей в цифровизацию шахты «Шерегешская»

Весь комплекс внедренных систем позволяет в реальном времени отслеживать местонахождение каждой единицы техники, контролировать ключевые производственные показатели, управлять производственным процессом, а также обеспечивать необходимый уровень безопасности в выработках шахты.

ЕВРАЗ вложил 208 млн рублей в цифровизацию шахты «Шерегешская»

Эксперты отмечают, что цифровизация предприятия уже дала первые результаты: на 5% был увеличен коэффициент использования оборудования, объем добычи в IV квартале 2021 года вырос на 50 тыс. т, а за весь 2021 год рудник добыл рекордные 5 млн т сырой руды.

ЕВРАЗ вложил 208 млн рублей в цифровизацию шахты «Шерегешская»

Цифровизация шахты будет проводиться и на строящихся горизонтах. Здесь будут проложены сети связи LTE и внедрены проекты диспетчеризации и телеметрии. Инвестиции составят еще порядка 300 млн руб.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.03.2022 ЕВРАЗ приобрел спецтехнику для повышения безопасности работ в горных выработках

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. На одном из предприятий ЕВРАЗа появилась новая техника, повышающая безопасность работ ...

27.10.2021 На развитие Шерегешского рудника ЕВРАЗ направит 4,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. В проект по развитию шахты на Шерегешском руднике ЕВРАЗ планирует вложить 4,5 млрд руб. ...

30.09.2021 На предприятиях ЕВРАЗ КГОК будет расширена система онлайн-мониторинга производственного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. На всех предприятиях ЕВРАЗ КГОК продолжаются мероприятия по оснащению датчиками GPS ...

12.11.2020 ЕВРАЗ реализует проект по цифровизации шахты «Шерегешская» стоимостью 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. ЕВРАЗ реализует проект по цифровизации шахты «Шерегешская» стоимостью 200 млн руб. ...

23.05.2017 Горняки шахты «Усковская» ЕВРАЗа начали добычу угля в новой лаве

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2017. Горняки шахты «Усковская» (находится под управлением Распадской угольной компании) ...

Популярные новости
09.09.2022Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 6,3%09.09.2022В России цены на подержанные автомобили вернулись к росту02.09.2022Алексей Прядеин: Форум «Города России — 2030» будет посвящен новым вызовам23.08.2022Константин Селянин о динамике инфляции09.09.2022Подача тепла в жилые дома Екатеринбурга будет осуществляться в два этапа
Архив новостей
Сентябрь 2022 (522)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18